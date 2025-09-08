Conducía alcoholizado, evadió un control y ofreció dinero a la policía: quedó detenido

Un hombre de 35 años fue detenido por la Policía Caminera luego de fugarse de un control vehicular en la ruta nacional 9, a la altura de Sinsacate. Tras un seguimiento controlado, el conductor fue alcanzado en el kilómetro 784, donde se constató que circulaba alcoholizado.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando el sujeto, a bordo de un Ford Fiesta, esquivó un control preventivo ubicado en el kilómetro 759 y realizó maniobras peligrosas en zigzag. Finalmente, fue interceptado en jurisdicción de Villa del Totoral.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó positivo. Posteriormente, ya en sede policial, el hombre ofreció dinero a los uniformados para evitar el procedimiento, lo que agravó su situación judicial.

En el operativo se secuestró el vehículo y una suma de $416.250. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía interviniente junto a lo incautado.