Conmoción en Carlos Paz: Denuncian que una maestra encerró a cinco alumnos

Un grupo de padres denunció que una maestra de la Escuela Carlos N. Paz dejó encerrados a cinco alumnos de sexto grado dentro del aula. La secuencia quedó registrada en videos que grabaron los propios menores, los cuales no tardaron en viralizarse y derivaron en una intervención del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

El hecho se produjo este lunes 8 de septiembre en horas de la mañana y conmocionó a la comunidad educativa.

Aparentemente, la maestra tomó la determinación de impedir la salida de los estudiantes al recreo porque «no habían completado una trabajo práctico». Según pudo conocerse, la filmación rápidamente llegó a manos de sus familiares y éstos se presentaron en la institución para exigir una respuesta y pedir el apartamiento de la educadora.

EL DIARIO dialogó con las autoridades de la escuela, quienes confirmaron el hecho y revelaron que se solicitó un informe (el cual deberá presentarse en las próximas 24 horas). Asimismo, se comunicó la situación al inspector regional de escuelas primarias y se le dio intervención al Ministerio de Educación.

«Queremos mostrar lo que vivieron hoy nuestros hijos, como se ve en las imágenes, en la Escuela Carlos Paz, cinco alumnos de Sexto Grado C fueron encerrados con llave durante el recreo porque supuestamente no habían terminado un trabajo. Ya está hecha la denuncia en Inspectoría y se realizará además una denuncia penal contra la docente y autoridades»; expresaron los padres.