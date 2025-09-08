Córdoba: atraparon a un hombre investigado por una denuncia en Santa Fe

En las últimas horas, efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales de Córdoba, junto a miembros de la policía de Santa Fe, lograron detener en la zona sur de la capital provincial a un hombre mayor de edad que circulaba por la vía pública.

El procedimiento se originó en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Abuso Sexual de Santa Fe, a raíz de una denuncia realizada en junio de 2024 en perjuicio de una menor de edad.

Tras su detención, se dispuso la extradición inmediata del acusado hacia Santa Fe, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.