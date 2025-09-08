Córdoba: operativo en General Cabrera dejó dos detenidos con causas abiertas en Rosario

Córdoba: operativo en General Cabrera dejó dos detenidos con causas abiertas en RosarioEl procedimiento se realizó al mediodía en el marco de un exhorto judicial solicitado por la Justicia de Rosario.
Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó a cabo un allanamiento en la localidad de General Cabrera, departamento Juárez Celman, que culminó con la detención de dos hombres con pedidos de captura vigentes.
Uno de los detenidos, de 40 años, está vinculado a un hecho de instancia privada, mientras que el segundo, de 47, era buscado por un caso de homicidio simple.
Ambos fueron trasladados y quedaron a disposición del magistrado interviniente.