Freyre: choque múltiple en la ruta movilizó a más de una docena de bomberos

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió anoche en el kilómetro 61 de la Ruta Provincial N° 1, a la altura del acceso norte de Freyre.

El siniestro, registrado alrededor de las 19:10 horas, involucró a dos vehículos menores y una motocicleta. Bomberos Voluntarios de Freyre acudieron con tres unidades —dos de rescate y una de transporte de personal— y un total de 14 efectivos, bajo la coordinación del jefe del Cuerpo Activo, comisario Guillermo Rittiner.

En el lugar también trabajaron el servicio de emergencias Fami, Policía Local, Policía Caminera, Guardia Urbana y el Ministerio Público Fiscal. Debido a la magnitud del operativo, la ruta permaneció cortada y el tránsito fue desviado por caminos alternativos hasta la finalización de las tareas.

Los bomberos regresaron a base pasadas las 22:00 horas, sin reportarse novedades posteriores.