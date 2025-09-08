Fuego en la ruta: se incendió un camión cargado con azúcar en Sinsacate

Un incendio en la madrugada de este domingo afectó al acoplado de un camión Scania que transportaba azúcar sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de Sinsacate.

El hecho se registró alrededor de las 03:40 cuando personal policial advirtió que el semirremolque estaba en llamas. El vehículo era conducido por un joven de 25 años, oriundo de Tucumán, quien no sufrió lesiones.

El conductor señaló que una posible falla mecánica —el trabado de una leva del freno— podría haber originado el fuego.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Jesús María, quienes lograron extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara al resto de la unidad.