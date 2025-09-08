Llevaba un arma de fuego y cuchillos en un bolso: fue detenido en Córdoba

En un control preventivo realizado durante la madrugada en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, la Policía detuvo a un hombre mayor de edad que portaba un arma de fuego y armas blancas.

El procedimiento se concretó cerca de las 00:56 horas en calle General Deheza al 500. Según informaron fuentes policiales, el individuo llevaba un bolso en cuyo interior se halló una pistola calibre 380, cartuchos de distintos calibres, dos cuchillos y otros elementos que quedaron secuestrados.

El hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.