Malagueño: vecino ingresó al corralón municipal y terminó detenido

Malagueño. Un vecino de Malagueño protagonizó ayer en horas de la madrugada un golpe audaz al corralón municipal, donde ingresó violando el cerco perimetral y tras recuperar la llave, se alzó con su vehículo que había sido secuestrado horas antes en un control vehicular.

Según lo informado por la Departamental Santa María, ayer, personal de la Patrulla de Malagueño logró la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de un auto en inmediaciones de calle Almirante Brown y avenida Belgrano. Todo comenzó cuando personal de la Municipalidad procedió al secuestro de un automóvil marca Jeep Renegade por una infracción municipal.

Momentos después, el propietario del rodado habría ingresado de manera indebida al depósito municipal, de donde sustrajo las llaves del vehículo para luego darse a la fuga con el mismo.

Ante la situación, efectivos iniciaron un rápido operativo de persecución que culminó a pocas cuadras del lugar. Allí lograron interceptar al conductor y secuestrar nuevamente el rodado.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición del magistrado interviniente.

