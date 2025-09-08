Mujer alcoholizada huyó de un control y desató persecución en Córdoba

Un operativo de la Policía Caminera terminó esta madrugada con la detención de una mujer de 33 años y un hombre de 45 en Córdoba capital, luego de que intentaran escapar de un control de alcoholemia.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició en la Ruta Nacional A-019, a la altura del kilómetro 24, donde la conductora de un Renault Sandero fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo. Mientras aguardaba a que llegara otro conductor designado para retirar el vehículo, la mujer se dio a la fuga.

Tras un seguimiento controlado por avenida Circunvalación, el rodado fue interceptado en el acceso a avenida Vélez Sarsfield. En ese momento, el acompañante reaccionó con violencia e intentó agredir a los efectivos.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, mientras que el vehículo quedó secuestrado por orden del magistrado interviniente.