Pesar en Tanti: murió un joven en un accidente en ruta 9

Carlos Javier Boldrini, de 36 años y oriundo de Tanti, perdió la vida en la noche del domingo tras un violento accidente sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 654 en jurisdicción de Pilar.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el joven conducía un Fiat Uno cuando, por causas que se investigan, impactó contra dos vehículos: una camioneta Chevrolet S10 en la que se trasladaba un matrimonio mayor y una Ford Ecosport donde viajaban cinco personas, entre ellos un menor de edad.

En el lugar trabajaron personal policial y servicios de emergencias, que constataron el deceso de Boldrini. Las demás personas involucradas fueron asistidas y no habrían sufrido lesiones de gravedad.

El trágico hecho causó un profundo dolor en la comunidad de Tanti, donde Boldrini era muy conocido. Su velatorio se realizará este lunes en la sala “A” de la empresa Centeno desde las 17 horas, y el sepelio tendrá lugar mañana martes 9 de septiembre a las 10 en el cementerio de Carlos Paz.