Policías distinguidos por un violento operativo en Unquillo

La ceremonia distinguió la valentía de los efectivos que participaron en el procedimiento de julio, donde se incautó un arsenal de guerra.

Esta mañana se realizó una emotiva ceremonia en la base de la Dirección del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (E.T.E.R.) para reconocer a los efectivos que intervinieron en un operativo desarrollado en julio en la localidad de Unquillo

En aquella oportunidad, fueron detenidos dos hombres, padre e hijo, y se incautó un importante arsenal compuesto por pistolas, fusiles de alto calibre, gran cantidad de cartuchos y otros elementos de interés.

Durante el homenaje, se destacó especialmente al cabo 1° Gastón Arévalo, quien se desempeñaba como escudero en el procedimiento y resultó herido en una rodilla tras recibir un disparo de los agresores, que abrieron fuego al detectar la presencia policial.

El acto fue presidido por el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, junto al responsable de la dependencia, Marcos Guevara. También participaron familiares de los uniformados distinguidos y otras autoridades provinciales.