Rescataron a un hombre que se descompuso en el Cerro Champaquí

Sierras Grandes. Un importante operativo de emergencia se desplegó este lunes en la zona del Cerro Champaquí para asistir a un hombre de 75 años que sufrió una afección respiratoria y necesitaba atención médica inmediata.

El paciente, oriundo de un puesto ubicado en la base del cerro, presentó un cuadro de salud que motivó la intervención de la Regional de Bomberos 7, en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia.

Según informaron fuentes oficiales, la decisión fue realizar una evacuación aérea debido a la urgencia del caso y a la complejidad del terreno, que dificultaba un traslado terrestre. Personal especializado evaluó al hombre y determinó que su estado requería una intervención rápida y segura.

El operativo requirió un minucioso trabajo de logística y pilotaje para acceder a la zona de difícil ingreso. Una vez estabilizado, el adulto mayor fue trasladado al Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita, donde fue asistido.

Las autoridades remarcaron que la coordinación entre los equipos de rescate fue clave para garantizar la seguridad y la rapidez de la aeroevacuación.