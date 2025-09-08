Río Cuarto: 23 detenidos y más de 95 vehículos secuestrados en operativos

Río Cuarto fue escenario de un amplio despliegue policial que culminó con la detención de 23 personas en distintos operativos realizados en las últimas horas. Las acciones estuvieron orientadas a hechos de robos, daños y otros delitos, según informó la Policía de Córdoba.

Además, durante los controles se incautaron más de 95 vehículos por distintas contravenciones, algunos de ellos con pedidos judiciales vigentes. En paralelo, se secuestraron dos pistolas y siete armas blancas que estaban en poder de los detenidos.

Las autoridades señalaron que estos procedimientos forman parte de un esquema de patrullaje intensivo en la ciudad, con el fin de reforzar la prevención del delito y mejorar la seguridad urbana.