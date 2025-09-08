Tragedia en la ruta 9: un hombre murió tras un choque múltiple en Pilar

Un trágico accidente de tránsito se registró en la noche del domingo sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 654, en jurisdicción de Pilar, departamento Río Segundo.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 38 años que se trasladaba a bordo de un automóvil Fiat Uno perdió la vida tras colisionar con dos vehículos: una camioneta Chevrolet S10, en la que viajaban un hombre de 67 años y una mujer de 66, y una Ford Ecosport ocupada por cinco personas —cuatro adultos y un menor—.

En el lugar trabajaron personal policial y un servicio de emergencias que constató el deceso del conductor del Fiat Uno. Las demás personas involucradas no habrían sufrido lesiones de gravedad, aunque igualmente fueron asistidas.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el siniestro vial.