Un hombre de 81 años fue atropellado por una motocicleta en Carlos Paz

Un accidente de tránsito se registró este lunes por la tarde en Juan B. Justo al 200, barrio Muñoz A de Carlos Paz. Según informaron fuentes policiales, una mujer de 43 años que conducía una motocicleta Honda Biz embistió a un hombre de 81 años que cruzaba la calle.

El servicio de emergencias médicas diagnosticó traumatismos varios en el peatón, quien fue trasladado al Hospital Sayago para una atención más completa. La motociclista no sufrió heridas.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación.