Un VW Gol quedó destruido por el fuego en camino a San Antonio de Litín

Un automóvil se incendió anoche sobre la Ruta Provincial 3, a la altura del kilómetro 103, en el camino a San Antonio de Litín. El vehículo, un VW Gol Country, quedó totalmente destruido por el fuego.

El siniestro se desató cerca de las 21:40 horas y al arribar los bomberos el incendio se encontraba generalizado. Una dotación con seis efectivos, bajo la coordinación del segundo jefe Marcelo Bivanco, trabajó en la extinción de las llamas.

En la emergencia también colaboraron bomberos de San Antonio de Litín y personal de la Policía de la Provincia. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.