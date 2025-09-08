Vecinos evitaron un desastre al apagar un incendio en un local de Malagueño

Cerca de las 00:40 de este lunes, Bomberos Voluntarios de Malagueño acudieron a un llamado por un incendio en un local comercial ubicado sobre calle Dutari Rodríguez, en barrio San Nicolás.

Al llegar la dotación, comprobaron que el fuego había sido controlado por vecinos de la zona mediante el uso de extintores portátiles. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el lugar.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y quedaron bajo investigación de personal policial. En el operativo colaboraron efectivos de la Policía de San Nicolás y la Guardia Local.