Barrio Miguel Muñoz A

Accidente nocturno en Carlos Paz: una joven sufrió traumatismos leves en una moto

Un hombre de 73 años y una joven de 20 protagonizaron un accidente sin heridos de gravedad
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 9 de septiembre de 2025 · 09:49

Un accidente de tránsito se registró anoche en la esquina de Champaquí y Tupungato, en barrio Miguel Muñoz A de Villa Carlos Paz, cuando un automóvil y una motocicleta impactaron entre sí.

En el lugar, la Policía entrevistó a un hombre de 73 años que conducía un Renault Captur y a una joven de 20 años que iba a bordo de una motocicleta Honda Wave.

Si bien el servicio de emergencias asistió a los involucrados, sólo se constataron traumatismos leves en los miembros inferiores de la motociclista, sin necesidad de traslado hospitalario.

Galería de fotos

Comentarios