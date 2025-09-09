Accidente nocturno en Carlos Paz: una joven sufrió traumatismos leves en una moto

Barrio Miguel Muñoz A
Accidente nocturno en Carlos Paz: una joven sufrió traumatismos leves en una motoUn hombre de 73 años y una joven de 20 protagonizaron un accidente sin heridos de gravedad
Un accidente de tránsito se registró anoche en la esquina de Champaquí y Tupungato, en barrio Miguel Muñoz A de Villa Carlos Paz, cuando un automóvil y una motocicleta impactaron entre sí.
En el lugar, la Policía entrevistó a un hombre de 73 años que conducía un Renault Captur y a una joven de 20 años que iba a bordo de una motocicleta Honda Wave.
Si bien el servicio de emergencias asistió a los involucrados, sólo se constataron traumatismos leves en los miembros inferiores de la motociclista, sin necesidad de traslado hospitalario.