Alerta por fuertes ráfagas de viento y riesgo extremo de incendios en Córdoba

Durante la tarde de hoy y pasado el mediodía de mañana, se prevé la presencia de ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h en distintos puntos de la provincia. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones podrían generar una disminución de la visibilidad por polvo en suspensión y elevar al máximo el riesgo de incendios forestales.

Las autoridades recomiendan a la población extremar las medidas de precaución, evitar actividades que puedan originar focos ígneos y circular con cuidado por rutas y caminos, especialmente en sectores rurales y serranos donde el viento suele intensificarse.