Capilla del Monte: dos detenidos al intentar llevarse repuestos de motos

Dos jóvenes fueron detenidos en Capilla del Monte cuando fueron sorprendidos dentro del depósito de motocicletas de la Municipalidad local. El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado por la Policía junto a personal de Guardia Local.

Al ser controlados, los jóvenes tenían entre sus prendas carburadores, filtros de aceite, una palanca de cambios y varias herramientas. Los elementos fueron secuestrados y los dos aprehendidos trasladados a la sede policial.

Quedaron a disposición de la Justicia.