Cinco detenidos y más de 3 mil dosis de droga incautadas en los allanamientos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desmanteló una banda narco en la ciudad de Córdoba, en un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal. El procedimiento culminó con la detención de cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— y el secuestro de más de 3 mil dosis de estupefacientes.

Los allanamientos se realizaron en pasajes Pavón y Público, en Villa Los Galpones, cerca de Alta Córdoba. Con apoyo de canes detectores, se incautaron 2.097 dosis de marihuana y 752 de cocaína distribuidas en panes y envoltorios, además de sustancia de corte, un revólver calibre 22, dos cartuchos, dinero y elementos vinculados a la causa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de los detenidos a sede judicial.