Córdoba: detuvieron a una mujer con $23 millones y miles de medicamentos

Una mujer fue detenida en barrio Estación Ferreyra de Córdoba capital, acusada de comercializar medicamentos sin autorización legal a través de una página web. El operativo estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, tras una investigación de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) iniciada a partir de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos.

El allanamiento se realizó en una vivienda de calle Watt al 4600, utilizada como centro de acopio y distribución. En el lugar se secuestraron $23.403.000, una máquina de contar billetes y una enorme cantidad de fármacos: 1.926 cajas, 874 blíster sueltos, 74 botellas, 18 sobres y 328 comprimidos de medicamentos, entre ellos Tafirol, Sertal, Actron, Buscapina, Ibuprofeno, Diclofenac, Amoxidal, Bayaspirina, Novalgina y Paracetamol. También se hallaron 196 frascos estériles y 32 test de embarazo.

Las autoridades señalaron que el volumen incautado supera con creces el stock habitual de una farmacia habilitada, lo que evidencia la magnitud de la operatoria clandestina. La mujer fue imputada por violar el artículo 204 del Código Penal, que sanciona la venta de sustancias medicinales sin autorización, delito que atenta contra la salud pública.