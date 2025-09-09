Córdoba: detuvieron a una mujer por robar medicamentos de un Centro de Salud

Una mujer fue sorprendida por un policía en un Centro de Salud de barrio Guiñazú, cuando intentaba llevarse medicamentos y elementos sanitarios.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 9 de septiembre de 2025 · 09:54

En la mañana de este lunes, una mujer de 44 años fue detenida en un Centro de Salud Municipal del barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba, luego de sustraer medicamentos y artículos farmacéuticos.

El procedimiento se llevó a cabo en el nosocomio ubicado en calles De la Caja y Del Erquencho, donde un efectivo policial que prestaba servicio de adicional sorprendió a la mujer en el momento en que intentaba retirarse con varias cajas, paquetes y tiras de fármacos, además de elementos sanitarios.

La detenida fue trasladada a sede policial junto con los elementos incautados, quedando a disposición de la justicia.

Comentarios