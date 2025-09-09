Córdoba: detuvieron a una mujer por robar medicamentos de un Centro de Salud

Córdoba: detuvieron a una mujer por robar medicamentos de un Centro de SaludUna mujer fue sorprendida por un policía en un Centro de Salud de barrio Guiñazú, cuando intentaba llevarse medicamentos y elementos sanitarios.
En la mañana de este lunes, una mujer de 44 años fue detenida en un Centro de Salud Municipal del barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba, luego de sustraer medicamentos y artículos farmacéuticos.
El procedimiento se llevó a cabo en el nosocomio ubicado en calles De la Caja y Del Erquencho, donde un efectivo policial que prestaba servicio de adicional sorprendió a la mujer en el momento en que intentaba retirarse con varias cajas, paquetes y tiras de fármacos, además de elementos sanitarios.
La detenida fue trasladada a sede policial junto con los elementos incautados, quedando a disposición de la justicia.