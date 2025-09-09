Córdoba refuerza la seguridad: presentan “Ojos en Alerta” en Despeñaderos

En la localidad de Despeñaderos se realizó un conversatorio de seguridad que reunió a representantes de la Policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad y municipios de la región.

El encuentro fue encabezado por el subjefe de Policía, Antonio Urquiza, y el secretario de Seguridad, Claudio “Lito” Bevilacqua, quienes destacaron la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional frente a los desafíos actuales en materia de seguridad.

Durante la jornada se abordaron estrategias operativas para optimizar la prevención en la región, el uso de nuevas tecnologías y la capacitación permanente del personal. Uno de los puntos centrales fue la presentación del proyecto del Programa “Ojos en Alerta”, una iniciativa que apunta a reforzar el trabajo de prevención con participación ciudadana y herramientas digitales.

También asistieron los directores generales Cristian Gómez, Jorge Funes y Andrés Cambronero, el subdirector general de Departamentales Sur Sergio Romera, autoridades del Ministerio de Seguridad de Córdoba e intendentes locales, entre otras autoridades.