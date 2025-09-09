Detuvieron a una mujer con cocaína y marihuana a metros de una escuela

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una mujer de 51 años en barrio El Chaparral, tras un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal. El allanamiento se concretó en una vivienda de calle Cádiz s/n, ubicada en una zona de difícil acceso por pasillos y a escasos 100 metros de la escuela Hilario Ascasubi.

En el lugar, los efectivos desarticularon un punto de venta de drogas, incautando 137 dosis de cocaína, 17 de marihuana, dinero y otros elementos de interés para la causa.

La detenida fue trasladada a sede judicial e imputada por comercialización de estupefacientes, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.