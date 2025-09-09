El dolor de la madre de Milagros Basto, a dos meses del hallazgo del cuerpo

La madre de Milagros Basto, la joven que se hallaba desaparecida y fue encontrada sin vida en el departamento de Horacio Grasso, habló a dos meses de la aparición del cadáver y dijo: «Ningún ser humano merece morir así». Los restos de la chica aparecieron dentro de un ropero en el inmueble, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, que alquilaba el ex policía condenado por la muerte de Facundo Novillo Cancinos.

Mientras avanza la investigación judicial, Mauricia expresó su indignación por la demora en la entrega del cadáver y soltó a El Doce: «Estamos a la espera de que nos den los restos de Milagros así podemos sepultarla. Queremos que se haga justicia por su muerte, creo que ningún ser humano merece morir de esa forma».

Los restos de Milagros fueron encontrados el pasado 5 de julio por albañiles que trabajaban dentro de un edificio de la calle Buenos Aires al 300 y comenzaron a sentir un olor nauseabundo. Cuando los efectivos policiales ingresaron al lugar, descubrieron una puerta tapiada y un armario sellado con cemento. La sorpresa fue aún mayor cuando dieron con un cuerpo envuelto en mantas, atado con un cable y en posición sentada.

A mediados del mes pasado, las pericias forenses determinaron que se trataba de la joven desaparecida desde agosto de 2024.

Por el caso, se encuentra imputado Horacio Grasso y su hermano Javier.