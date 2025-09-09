El Fantasio: pasajera de Uber moto resultó herida al chocar contra un perro

Una mujer de 25 años sufrió politraumatismos anoche en barrio El Fantasio de Villa Carlos Paz, luego de que la motocicleta en la que viajaba como pasajera impactara contra un perro que se cruzó en la calle.

El hecho ocurrió en la esquina de Perito Moreno y Ámsterdam. La joven se trasladaba en un servicio de Uber moto, conducido por un hombre de 38 años a bordo de una Motomel 160 cc. Tras la maniobra, ambos cayeron al suelo y la pasajera sufrió escoriaciones en la pierna derecha.

Un servicio de emergencias acudió al lugar, diagnosticó politraumatismos y dispuso el traslado de la joven al Hospital Sayago para una atención más completa.