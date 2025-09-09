En Córdoba, una mujer arrojó un proyectil en un basural y activó un operativo policial

Un fuerte operativo policial se desplegó en barrio Marqués Anexo luego de que un vecino alertara al 911 sobre un artefacto sospechoso en un basural del sector.

Al arribar al lugar, efectivos del Departamento Explosivos constataron que se trataba de un proyectil de artillería calibre 75 milímetros. Según las primeras versiones, una mujer lo habría arrojado entre los residuos.

La zona fue asegurada de inmediato y el proyectil trasladado al polvorín de la fuerza, donde se realizan pericias para determinar el tipo de carga y su nivel de actividad.