Freyre: buscan a una camioneta que causó un siniestro con heridas graves

Un grave accidente de tránsito se registró el domingo en la localidad de Freyre, sobre la Ruta 1 a la altura del kilómetro 61, en el acceso norte. Una camioneta impactó por detrás a un Chevrolet Astra y se dio a la fuga, desencadenando una serie de choques.

El automóvil embestido colisionó contra una motocicleta Honda Wave en la que viajaban dos jóvenes de 18 y 19 años, quienes a su vez impactaron contra un Volkswagen Gol conducido por una mujer de 27 años.

Las ocupantes de la motocicleta fueron trasladadas de urgencia al Hospital Iturraspe, donde se les diagnosticaron lesiones graves. La Policía trabaja para identificar al vehículo que ocasionó el siniestro y esclarecer las circunstancias del hecho.