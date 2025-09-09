Horror en Córdoba: Un pastor evangélico está acusado de trata de personas

La justicia federal investiga a un pastor evangélico que se encuentra acusado de trata de personas y explotación laboral. Se llevó adelante un allanamiento en un domicilio de Villa La Tela, en la ciudad de Córdoba, donde funcionaba un supuesto centro de rehabilitación espiritual y se rescataron a ocho personas.

El operativo se concretó este martes 9 de septiembre en el «Hogar Levantando al Caído» y se descubrió que muchos de los residentes (en situación de vulnerabilidad y con problemas de adicciones) eran sometidos a un régimen de servidumbre.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, supervisó las acciones y dijo que además se secuestró documentación valiosa para la causa. Quinteros, detalló a El Doce que en el lugar habitaban ocho personas y «que llegaron buscando una solución espiritual y se encuentran con esta situación que realmente muestra una cara inhumana de la sociedad».

La investigación es llevada adelante por el fiscal federal Carlos Casas Nóblega, quien busca dar con otras víctimas del pastor.