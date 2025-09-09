Investigan el caso de los alumnos encerrados en una escuela de Carlos Paz

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dio inicio a una investigación tras la denuncia de los padres de cinco alumnos que asisten a la «Escuela Carlos N. Paz», quienes denunciaron que una maestra puso llave en el aula y dejó encerrados a sus hijos durante media hora.

El hecho ocurrió el lunes pasado en horas de la mañana y provocó una fuerte conmoción en la ciudad, la cual se acrecentó cuando se viralizaron las grabaciones realizadas por los menores con sus teléfonos celulares.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, las familias se presentaron en el colegio y exigieron una respuesta de las autoridades.

Inmediatamente, se dio curso a un pedido de informes para que en el transcurso del día de hoy, la maestra diera su versión de los hechos y explicara si realmente colocó llave en la puerta del curso durante uno de los recesos. En simultáneo, el inspector regional de escuelas primarias tomó intervención para evaluar posibles sanciones a la educadora (quien dicta clases en el turno mañana).

El caso ha sensibilizado a la sociedad y trascendió que los menores asisten a Sexto Grado C y debían completar un trabajo práctico.