La Justicia solicita datos para dar con un joven desaparecido en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III solicita colaboración para dar con el paradero de Axel Benjamín Reartes, de 15 años, vecino de barrio Alto Alberdi. Fue visto por última vez en barrio Patricios de la ciudad de Córdoba.

El joven mide 1,80 metros, es de contextura intermedia y tiene cabello negro corto, con flequillo largo y rapado en la nuca. Presenta una cicatriz en la ceja derecha. Al momento de desaparecer vestía un buzo negro con la inscripción “Los Angeles” en blanco, una gorra negra, jean oscuro y zapatillas negras.

Las autoridades precisaron que Reartes padece un leve retraso mental. Cualquier información puede ser aportada en la Unidad Judicial 12, en calle José Villegas 2100 de barrio Patricios, o al teléfono 351-5642877.