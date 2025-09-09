Más de 10 detenidos en una serie de allanamientos por robos a choferes de apps y autos

Durante la jornada de este lunes, la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó adelante alrededor de 30 órdenes de allanamiento en barrio Marqués de Sobremonte y zonas aledañas, en el marco de una investigación por hechos delictivos cometidos contra choferes de aplicaciones de viajes. Como resultado, fueron detenidas seis personas.

En simultáneo, en barrio General Bustos fue aprehendido un hombre, con el secuestro de estupefacientes en su poder. Además, distintos operativos permitieron la detención de otras cuatro personas vinculadas a robos de vehículos, donde se secuestró un arma de fuego y diversos elementos relacionados a las causas investigadas.

Noticias Relacionadas Córdoba: detuvieron a una mujer por robar medicamentos de un Centro de Salud

En los procedimientos estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, el subjefe Marcelo Marín y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti, entre otras autoridades policiales.