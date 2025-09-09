Mechera sorprendida en Carlos Paz: salió de un local con ropa robada

Una mujer de 38 años fue detenida en la noche del lunes en el centro de Villa Carlos Paz, tras ser sorprendida robando prendas de ropa bajo la modalidad conocida como “mechera”.

El hecho ocurrió en la esquina de General Paz y pasaje San Ignacio. La encargada de un comercio dio aviso a la Policía luego de que varias mujeres se llevaran mercadería. Con las descripciones aportadas, las cámaras de seguridad ubicaron a las sospechosas en inmediaciones de la Iglesia.

Efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro interceptaron a una de ellas cuando salía de otro local de indumentaria. Llevaba consigo una bolsa forrada en aluminio, en cuyo interior había prendas y perchas ocultas.

La mujer fue trasladada a la sede policial y los elementos quedaron secuestrados a disposición de la Justicia.