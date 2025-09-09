Otro edificio en Córdoba sufre caída de mampostería y crece la alarma

Un nuevo desprendimiento de mampostería volvió a encender las alarmas en Córdoba capital. Este martes por la mañana se registró la caída de trozos de revestimiento desde el octavo piso de un edificio ubicado en Chacabuco 879, en Nueva Córdoba, sin que se produjeran heridos. Personal de Defensa Civil y Bomberos delimitó la zona y retiró los fragmentos más grandes, mientras el sector permanece clausurado. La Municipalidad intimó al consorcio a realizar reparaciones urgentes y presentar un plan de remediación esta misma semana.

El caso trae a la memoria lo ocurrido el 17 de mayo pasado, cuando parte de la mampostería de un edificio colapsó sobre el bar Posto, en barrio Güemes. Allí murió Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, y otras siete personas sufrieron heridas. Aquella noche, en medio de un temporal, los escombros cayeron sobre el techo del local, generando un derrumbe fatal.

Los antecedentes muestran que desde hace años se denuncian desprendimientos en distintas construcciones del área céntrica y de Nueva Córdoba, lo que abre interrogantes sobre el estado de las fachadas y los mecanismos de control.