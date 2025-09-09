Persecución en Malagueño: detuvieron a un hombre en un auto con pedido judicial

En horas del mediodía de este lunes, un hombre fue detenido en la localidad de Malagueño, departamento Santa María, tras ser detectado por las cámaras de seguridad de Caminos de las Sierras en el peaje de la ruta 20. El automóvil que conducía, un Audi A4, registraba pedido judicial.

Según informaron fuentes policiales, al intentar ser controlado en el kilómetro 15 de la ruta nacional 20, el conductor emprendió la huida e ingresó a barrio 1° de Mayo de dicha localidad. Tras una persecución, efectivos lograron detenerlo y secuestrar el vehículo.

Noticias Relacionadas El Fantasio: pasajera de Uber moto resultó herida al chocar contra un perro

El detenido, junto con lo incautado, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.