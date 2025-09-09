Se les perdió el loro y ofrecen $200 mil de recompensa por su paradero

Villa del Prado. Una familia de Villa del Prado, localidad cercana a Alta Gracia, ofrece por las redes sociales una recompensa de 200 mil pesos por datos que les ayuden a dar con el paradero de su loro "Pepo" que desapareció del hogar hace una semana.

Se trata de un loro de casi tres años de edad, de Santa Teresita, Villa del Prado, la mascota de una familia que no para de buscarlo. Sobre todo, el pequeño Nacho, su dueño de 7 años.

«La verdad es que estamos muy tristes. Mi hijo sale todos los días en su bici a buscarlo y le canta su canción», contó Evelyn, mamá del niño, al medio Resumen, a la vez que explicó que dicha canción es «mirá como mueve los hombritos, ¿Y cómo se llama usted?», a lo que el lorito responde «Pepo».

"Si tenés algún dato o lo viste, comunícate al 3512148186. Hay un niño que lo espera”, destaca la publicación.

