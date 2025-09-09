Un camión cayó desde un puente y su conductor murió calcinado

Un conductor perdió la vida esta tarde en un trágico accidente ocurrido en la Provincia de Corrientes. Se trasladaba a bordo de un camión que cayó desde un puente en la Ruta Nacional 14 y se prendió fuego.

Si bien se buscan determinar las causas que provocaron el trágico siniestro, se conoció que el transporte llevaba automóviles y pertenece a la empresa cordobesa ELTA.

El chofer quedó atrapado dentro de la cabina y murió calcinado y el caso ha provocado conmoción en toda la zona. Testigos manifestaron que luego del accidente, se produjo una explosión dentro de la cabina y se busca determinar si hubo una falla mecánica.