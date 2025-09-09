Un Fiat 147 ardió en llamas en plena circulación en Calamuchita

Un automóvil Fiat 147 quedó reducido a cenizas este lunes en Los Molinos, departamento Calamuchita, luego de incendiarse por completo mientras circulaba.

El conductor, un joven de 26 años con domicilio en Córdoba capital, advirtió humo que salía del tablero y detuvo el vehículo sobre la banquina. En cuestión de segundos, el fuego envolvió al rodado hasta consumirlo por completo.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Despeñaderos, quienes lograron sofocar el foco ígneo. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.