Un pasajero viajaba de Formosa a Villa Carlos Paz con 20 kilos de drogas

Un pasajero que iba a bordo de un colectivo de larga distancia fue sorprendido por Gendarmería Nacional cuando viajaba de Formosa a Villa Carlos Paz con veinte kilos de marihuana, los cuales había escondido en una valija y una mochila. Lo interceptaron durante un control que llevó adelante sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Lucio V. Mansilla.

Llevaba un total de 24 paquetes envueltos en bolsas de nylon transparente, que contenían una sustancia vegetal.

El micro había partido de la localidad de Clorinda y el perro «Jumbo» dio con el cargamento mientras se hacía una inspección del equipaje de bodega. Los gendarmes utilizaron un escáner que mostró bultos sospechosos, se identificó al dueño (un hombre mayor de edad) y se secuestraron los estupefacientes.

Inmediatamente, se dio intervención al Juzgado Federal N° 2 de Formosa que ordenó el secuestro de la droga y la detención del pasajero. En simultáneo, se inició una investigación para determinar si la droga iba a distribuirse en Villa Carlos Paz.