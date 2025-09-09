Un vecino de El Trébol y otro de Alicia chocaron en la ruta provincial

Un accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 9 en la localidad de Alicia. El hecho ocurrió en la intersección de la ruta provincial 13 y bulevar Italia, cuando un Chevrolet Cruze blanco, conducido por un hombre de 62 años oriundo de El Trébol, fue impactado en la puerta izquierda por un Volkswagen Voyage.

Este último vehículo era guiado por un hombre de 31 años, vecino de Alicia, que circulaba de sur a norte por el bulevar.

El choque solo dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.