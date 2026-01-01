Accidente: Un joven iba manejando y chocó en un puente de La Falda

Un joven de 24 años protagonizó esta tarde un accidente en el Puente Soiva de la ciudad de La Falda. Según pudo conocerse, el hecho se produjo este jueves 1 de enero alrededor de las 14,20 horas y trascendió que el conductor fue trasladado hacia el hospital municipal con politraumatismos.

Iba al volante de un Fiat Uno, perdió el control y chocó contra el cordón de la calzada.

En el lugar, se hizo presente el personal del servicio de emergencias médicas y le brindó asistencia al automovilista.