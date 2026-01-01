Valle de Punilla

Accidente: Un joven iba manejando y chocó en un puente de La Falda

El conductor sufrió politraumatismos y fue trasladado en ambulancia hacia el hospital municipal.
Sucesos
jueves, 1 de enero de 2026 · 15:32

Un joven de 24 años protagonizó esta tarde un accidente en el Puente Soiva de la ciudad de La Falda. Según pudo conocerse, el hecho se produjo este jueves 1 de enero alrededor de las 14,20 horas y trascendió que el conductor fue trasladado hacia el hospital municipal con politraumatismos.

Iba al volante de un Fiat Uno, perdió el control y chocó contra el cordón de la calzada.

En el lugar, se hizo presente el personal del servicio de emergencias médicas y le brindó asistencia al automovilista.

