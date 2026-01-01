Amenazaron al chofer de un colectivo con un cuchillo, terminaron detenidos

Una pareja fue detenida en las primeras horas de este jueves 1 de enero luego de haber amenazado al chofer de un colectivo con un cuchillo, en un episodio registrado en el barrio Parque Latino de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Armada Argentina y Cacheuta, cuando un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, abordaron una unidad interna de una empresa de transporte urbano y tuvieron una discusión con el conductor por el valor del boleto.

El personal policial montó un operativo en el sector y logró la aprehensión de ambos individuos, a quienes se les secuestró una mochila que contenía un arma blanca. Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia.