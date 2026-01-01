Amenazaron con un cuchillo a un chofer de colectivo tras una discusión por el boleto
Un grave episodio de violencia urbana se registró en las primeras horas de este jueves en la ciudad de Córdoba, cuando una pareja fue detenida luego de amenazar con un cuchillo a un chofer de colectivo tras una discusión por el valor del boleto.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Armada Argentina y Cacheuta, en barrio Parque Latino. Todo comenzó cuando la pareja abordó una unidad de transporte urbano y mantuvo una discusión con el conductor, que rápidamente fue subiendo de tono.
En medio del altercado, uno de los agresores extrajo un cuchillo y amenazó al chofer, lo que generó pánico entre los pasajeros que presenciaron la escena. Ante la gravedad de la situación, testigos dieron aviso al 911.
A partir del llamado, se desplegó un operativo policial en la zona que permitió localizar y detener a los dos involucrados a pocos metros del lugar. Ambos fueron trasladados a una sede policial, mientras que el arma blanca fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.
La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente, que investiga las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los detenidos.