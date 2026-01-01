Violencia en el transporte urbano

Amenazaron con un cuchillo a un chofer tras discutir por el boleto en Córdoba

Una pareja fue reducida en barrio Parque Latino luego de un episodio de amenazas dentro de una unidad de transporte público.
jueves, 1 de enero de 2026 · 20:00

El hecho ocurrió esta tarde en barrio Parque Latino, cuando un hombre y una mujer protagonizaron un violento episodio dentro de un colectivo urbano tras discutir con el chofer por el valor del pasaje.

Según se informó, la pareja abordó la unidad y, en medio de la discusión, amenazó al conductor con un cuchillo, generando una situación de extrema tensión entre los pasajeros. Ante lo sucedido, intervino personal policial, que logró controlar a ambos y secuestrar el arma blanca utilizada en la amenaza.

Los dos involucrados fueron trasladados y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes.

