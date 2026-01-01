Amenazó a vecinos y enfrentó a la policía en pleno centro

Este mediodía, alrededor de las 13:50, un hombre de 31 años fue reducido y trasladado por personal policial luego de protagonizar un episodio de amenazas y resistencia en el centro de Carlos Paz.

El procedimiento se concretó en la intersección de bulevar Sarmiento y Esquiú, donde la persona generaba molestias a terceros. Al ser identificado, se negó a colaborar con el control, adoptó una actitud hostil y lanzó amenazas, además de intentar agredir a los efectivos.

Según se informó, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tras ser controlado en el lugar, fue llevado a la Alcaidía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.