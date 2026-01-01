Así impactó la tormenta en Córdoba: barrios afectados y daños

Durante la tarde de este jueves, Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba atendió 95 solicitudes vinculadas al fuerte fenómeno meteorológico que afectó a distintos sectores de la ciudad.

Los llamados se registraron entre las 15 y las 19 horas, período en el que se concentraron las condiciones de inestabilidad climática, con viento intenso, precipitaciones y caída de granizo de manera sectorizada.

Del total de intervenciones, 23 correspondieron a árboles caídos y 11 a columnas de alumbrado y telefonía con riesgo. Además, se recibieron cuatro solicitudes de ayuda social, que fueron abordadas junto a la Secretaría de Políticas Sociales. Hasta el momento, no se registraron pedidos de evacuación.

Según se informó, la tormenta ingresó a la ciudad desde el suroeste, proveniente de Malagueño, y afectó principalmente a barrios de la zona norte y noroeste, entre ellos Argüello, Villa Warcalde, Don Bosco, Valle Escondido, Guiñazú y Cerro Norte.

En cuanto a los registros meteorológicos, los vientos alcanzaron los 93 kilómetros por hora en Guiñazú, 80 km/h en el Camping San Martín y 68 km/h en el sector de Sacchi. En el resto de la ciudad, las ráfagas fueron inferiores a los 50 km/h. Las precipitaciones máximas se registraron en Guiñazú y el Camping San Martín, con 15 milímetros acumulados.

Desde el municipio se informó que Costanera Norte y Sur permanecen habilitadas en su totalidad, mientras continúan las tareas de control y normalización en los sectores afectados.