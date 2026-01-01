Ataron y asaltaron a una mujer en un departamento céntrico de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un violento robo tuvo lugar este jueves por la noche en pleno centro de Villa Carlos Paz, cuando un delincuente ingresó a un departamento ubicado en el cuarto piso de la Galería Marconi, sobre avenida 9 de Julio al 140, el hecho ocurrió alrededor de las 21 horas.

Un solo individuo, un hombre de aproximadamente 40 años, habría tocado el timbre del departamento y se presentó como personal de la administración del edificio, argumentando que debía revisar un problema de humedad. La propietaria, una jubilada de unos 80 años, le permitió el ingreso.

Una vez dentro, el sujeto redujo a la mujer, la ató y le robó dinero en efectivo y joyas. Tras cometer el robo, el delincuente se dio a la fuga.

Luego de que el hombre se retirara, la víctima logró desatarse y comunicarse con su hija, quien pidió ayuda a los vecinos y dio aviso a la policía. La primera asistencia a la víctima se la dieron sus vecinos, según ellos mismos relataron. Luego, personal policial llegó al lugar tras el llamado de alerta y la Brigada de Investigaciones se encuentra trabajando para esclarecer el hecho e identificar al autor.

La mujer fue asistida por personal médico y, si bien se encontraba muy nerviosa por la situación vivida, se confirmó que está en buen estado de salud.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes destacaron la modalidad utilizada por el delincuente para lograr ingresar al departamento y pidieron mayor precaución ante este tipo de engaños.