Villa Carlos Paz

Atraparon a un delincuente que golpeó y asaltó a un hombre en el centro

El hecho se produjo este mediodía y trascendió que el ladrón estaba acompañado de un cómplice.
Sucesos
jueves, 1 de enero de 2026 · 19:54

Un ladrón de 31 años fue aprehendido esta tarde luego de haber sustraído un celular y una mochila a un hombre en el centro de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió al mediodía en la intersección de General Paz y San Martín y se montó un operativo cerrojo.

El damnificado es un sujeto de 49 años, quien relató que dos sujetos lo agredieron y le sustrajeron sus pertenencias.

A causa del ataque, sufrió un leve traumatismo de cráneo.

En base a las características aportadas, se logró dar con uno de los individuos, de 31 años, quien fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición del magistrado Interviniente.

Más de
ladrón detenido Villa Carlos Paz Robo asalto violento

Comentarios