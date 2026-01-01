Atraparon a un delincuente que golpeó y asaltó a un hombre en el centro

Villa Carlos Paz
Atraparon a un delincuente que golpeó y asaltó a un hombre en el centroEl hecho se produjo este mediodía y trascendió que el ladrón estaba acompañado de un cómplice.
Un ladrón de 31 años fue aprehendido esta tarde luego de haber sustraído un celular y una mochila a un hombre en el centro de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió al mediodía en la intersección de General Paz y San Martín y se montó un operativo cerrojo.
El damnificado es un sujeto de 49 años, quien relató que dos sujetos lo agredieron y le sustrajeron sus pertenencias.
A causa del ataque, sufrió un leve traumatismo de cráneo.
En base a las características aportadas, se logró dar con uno de los individuos, de 31 años, quien fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición del magistrado Interviniente.