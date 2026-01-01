Autovía Punilla: una familia volcó tras perder el control del vehículo

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 1 de enero sobre la Autovía Punilla, a la altura de la localidad de Santa María de Punilla. Pese al vuelco del vehículo, los cinco ocupantes —entre ellos tres menores— solo sufrieron lesiones leves.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9.20 y fue protagonizado por un automóvil marca Honda. Personal policial se hizo presente en el lugar tras recibir el aviso del accidente y constató que el rodado era conducido por un hombre de 29 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 28 años y tres menores de edad.

Por causas que se encuentran bajo investigación judicial, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco sobre la traza.

Minutos después arribó al lugar el servicio de emergencias médicas, que asistió a los ocupantes y diagnosticó escoriaciones leves. Según se informó, no fue necesario el traslado de ninguno de los involucrados a centros de salud.